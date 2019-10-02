İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi rektörlük binasında yangın (1)
1 saat önce
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA-Üsküdar'da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:34 Kaynak: DHA
Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- Üsküdar'da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Çantasında OGS ile yolculuk, vatandaşa pahalıya patladı Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi