İstanbul sağlık bilimleri üniversitesi rektörlük binasında yangın (1)

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- Üsküdar'da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.