Sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclisi üyesine adli kontrol şartı - Son Dakika

Sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclisi üyesine adli kontrol şartı

09.03.2021 11:57
Sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclisi üyesine adli kontrol şartı, System.String[]

DİŞ hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel gözaltına alındı.

DİŞ hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk'e başörtüsünden dolayı hakaret ettiği iddia edilen Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel gözaltına alındı. İsmail Hakkı Temel, ifadesinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

"KESİNLİKLE MÜŞTEKİYE HAKARET ETME KASTIYLA HAREKET ETMEDİM"

Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, şikayet üzerine dün gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Burada  savcılığa ifade veren Temel'in "Olay sırasında bir erkek bana 'Hangi partidensin?' diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi diye karşılık verince, şikayetçi kadınla göz göze geldik. Ben kendisine 'Türban karşıtı bir partili değilim, rahat olun' diyerek gülümsedim. Devamında benim basında gösterilen bazı radikaller gibi türban karşıtı olmadığımı, hatta yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırdığımı, bundan dolayı aşıdan kaynaklanan bir olumsuzluk olması durumunda şikayetçinin türbanlı olması nedeniyle 'Türbanlı hemşire seni zehirlemiş olabilir' denebileceğini şaka maksatlı söyledim. Kesinlikle hakaret etme kastıyla hareket etmedim, suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tamamen beni yanlış anlamış olabilir, beni şikayet edebileceğini hiç düşünmedim. Ben insanları düşüncelerine, dini inanışlarına bu nedenle dinlerine hassasiyet gösteren ve saygı duyan bir insanım" dediği öğrenildi.

"HAKARET KASTIM YOKTUR"

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Temel, adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Temel buradaki savunmasında 60 yaşında olduğunu, böyle bir suçtan hakim karşısına çıktığı için utanç duyduğunu ve hakaret kastının olmadığını belirttiği öğrenildi. Adli kontrol talebinin reddedilmesini isteyen Temel, serbest bırakılmasını da talep ettiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDIBakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Temel'in her haftanın pazartesi günü saat 08.00 ile 24.00 saatleri arasında ikametine en yakın polis ya da jandarma karakoluna giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vererek, serbest bırakılmasına karar verdi. Adli kontrol hükümlerine uymaması halinde şüpheli Temel hakkında hemen tutuklama kararı verileceği ihtarı da yapıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİTuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP meclis üyesi Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini öne sürmüştü.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bahçelievler, Diş Hekimi, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği öne sürülen CHP'li meclisi üyesine adli kontrol şartı - Son Dakika


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