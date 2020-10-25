İstanbul sahillerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunluk - Son Dakika

İstanbul sahillerinde maskesiz ve sosyal mesafesiz yoğunluk

İSTANBUL - İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapmak ve balık tutmak için sahillere gelen bazı vatandaşların maske takmadığı, takanların da kuralına uygun takmaması dikkat çekerken, sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Vak'a sayılarının her geçen gün arttığı İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, sahillere akın etti. Yürüyüş yapmak ve balık tutmak için sahillere gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde bazı vatandaşlar maske takmazken, takanların da kuralına uygun takmadığı görüldü. Ayrıca oluşan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.

Çoğu insanın maske takmadığını söyleyen Ali Başkaya, "İnsanların çoğu tedbirsiz. Ben sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum. Ayrıca görüyorsunuz maskeyi de çift takıyorum. Eğer çok yoğun olursa da giderim. Herkesinde bu şekilde dikkat etmesi gerekiyor. Burayı da görüyorsunuz zaten çoğunda maske yok" dedi.

Kendisinin kurallara uyduğunu belirten Kazım Çalışkan, "Çoğunluk dikkat ediyor ama takmayan da çok var. Mesafeye de biz burada uymaya çalışıyoruz ama yine uymayanlar da var tabi. Vak'a sayıları da bu gidişle daha da artar" diye konuştu.

"Maske takmadıkları için vak'a sayıları tabiki artacaktır"

Balık tutmaya gelen Mustafa Çalışkan, "Çoğunlukla maske takmıyorlar. Maske takmadıkları için vak'a sayıları tabiki artacaktır. Ayrıca kalabalık ve kapalı ortamlarda insanların dikkatsizce davranması ve yakın olmaları da vak'a sayılarını artırıyor. Açık havada maskeye ve sosyal mesafeye dikkat etseler sorun olmaz" şeklinde konuştu.