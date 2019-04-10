Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sahte Seçmen İncelemelerinin Sürdüğü Büyükçekmece'nin Havadan Görüntüleri

İstanbul - Sahte Seçmen İncelemelerinin Sürdüğü Büyükçekmece'nin Havadan Görüntüleri

2 saat önce

Görüntü Dökümü: ------------------İlçenin havadan görüntüleri.

İstanbul - Sahte Seçmen İncelemelerinin Sürdüğü Büyükçekmece'nin Havadan Görüntüleri, System.String[]
Görüntü Dökümü:

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-İlçenin havadan görüntüleri
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:47 Kaynak: DHA
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