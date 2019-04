İstanbul- Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul DHASabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü", Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde, Sabancı Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

İstanbul DHA



Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü", Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde, Sabancı Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Joseph S. Nye, Jr. oldu. Makale ödülleri ise üç genç araştırmacıya verildi.



Törenin açılış konuşmasını, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı ile beraber Sabancı Üniversitesi'ni tasarlarken fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, iyi eğitimli, önyargılarından arınmış, dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Bu bireylerin insanlığa, bilime, topluma, ülkemize fayda sağlayan, yaşama artı değer katan insanlar olacağına her zaman inandıklarını söyledi. "Bugün dünyanın her noktasında bulunan, başarılarıyla öne çıkan mezunlarımıza baktığımızda, bu hedeflerimiz doğrultusunda doğru yolda olduğumuzu görmek beni memnun ediyor mutlaka Sakıp Bey'i de mutlu ederdi." diyerek devam etti. Sakıp Sabancı'nın toplumun her alanda gelişmesi gerektiğine inandığına ve sosyal bilimlerinde bu konuda katkısını çok önemsediğine dikkat çeken Güler Sabancı, "Dünyanın içinden geçtiği küresel karmaşalara bakarak, dönemi anlama ihtiyacımız arttıkça ve buna bağlı olarak da sosyal bilimlere verilen önem arttıkça onun ne kadar 'ileri görüşlü' olduğunu bir kez daha anlıyoruz." dedi. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın uluslararası nitelikli ve sosyal bilimler içerikli çalışmalara verdiği önemi gösteren ve 'daima en iyilerle işbirliği yapın' tavsiyesine uygun olarak Columbia Üniversitesi'nde çok anlamlı bir yapı ortaya çıktığını söyledi. 'Sakıp Bey'in ismini Columbia Üniversitesi'nde tam da onun istediği şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ JOSEPH S. NYE, JR. OLDU



Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Joseph S. Nye, Jr. oldu.



Joseph S. Nye, Jr. törende yaptığı konuşmada "Bir güçten bahsettiğimizde genellikle başkalarının bizim istediklerimizi yapmalarını bekliyoruz. Bunu, kendi fikrimizi cazip kılarak, onlarla karşılıklı bir ilişki geliştirerek yapmak daha önemli diye düşündüm. Aslında bunu çoğumuz yapıyoruz. Ben de bunun adını yumuşak güç koydum. Yumuşak güç, etkili bir dış politika için ihtiyacımız olan şeydir. Diplomasi, uzlaşma sağlayabilmektedir. Bunun altında dünya siyasetinde nüfuz sahibi olmak için zorlama ve yaptırımlar yerine, başkalarının tercihlerini değiştirme fikri yatar. Bence istediğinizi zorla veya bedel ödeyerek değil, çekim yoluyla elde etmek anlamına gelen yumuşak güç bir ülkenin kültüründen, ideallerinden veya politikalarından kaynaklanabilir. Türkiye'nin geleceğinde yumuşak gücün önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin yumuşak güç yaklaşımına ve kendi geleceğini planlarken yumuşak güçten faydalanmaya geri dönmesi önemli. Türkiye'deki kültürün ve üniversitelerin bu yumuşak güce çok önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Sabancı Üniversitesi ve diğer üniversiteler gerçekten akademik özgürlük ve entelektüel dürüstlüğü koruması açısından önemli çalışmalar yapıyor. Bunlar gelecekte Türkiye'nin yumuşak gücüne çok önemli katkılar vermeye devam edecek. Türkiye gelecekte kendi yumuşak gücünü kullanarak çok önemli şeyler yapabilir ve çok önemli etkiler yaratabilir. İnanıyorum ki Türkiye'yi çok güzel bir gelecek bekliyor." dedi.



MAKALE ÖDÜLLERİ ÜÇ GENÇ ARAŞTIRMACIYA VERİLDİ



Eşit ağırlıklı verilen üç 'Makale Ödülleri'ne ise



Dünya Ticaret Örgütü'nde Yargının Duyarlılığıö başlıklı makalesiyle Minnesota Üniversitesi'nden Cosette D. Creamer, 'Çin'in Yükselişi Küresel Yönetimi Zayıflatır mı? Kaçakçılıkla Mücadele Rejiminden Kanıtlar' başlıklı makalesiyle Bocconi Üniversitesi'nden Kerim Can Kavaklı, 'Duvarların Dünyası' başlıklı makalesiyle Georgetown Üniversitesi'nden Moria Paz layık görüldü.



Konuşmaların ardından, Joseph S. Nye, Jr. Jüri Özel Ödülünü Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve Ödülün bu yılki Jüri Başkanı Meltem Müftüler-Baç'dan aldı. Makale ödülleri sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ile Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman'dan aldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'da Seçimin İptali, İlçeleri de Kapsayabilir

İstanbul Valiliği, "Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasının Hazırlandığı" İddiasını Yalanladı

Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada

İstanbul- 237 Bin Dolarlık Elması Çalan Mısırlı Kadın Yakalandı