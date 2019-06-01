İstanbul-Samsun D-100 karayolunda tatilci yoğunluğu
1 saat önce
RAMAZAN Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:01 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul- Samsun
D-100 karayolu Çorum
geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık
ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramda 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Samsun yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.
- Çorum
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