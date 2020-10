İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF), Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla "Gardaş Azerbaycan Yalnız Değilsin" etkinliği düzenledi.

Federasyon üyeleri, oluşturdukları araç konvoyu ile Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Samsun Canikliler Derneği'nden Zafer Mahallesi'ndeki Samsunlular Kültür Evi'ne geldi.

Burada düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlikte daha sonra cephede savaşan askerler için kurban kesildi, dualar okundu.

Etkinlikte, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Kara Orduları'nda görevli güvenlik nedeniyle isminin açıklanması istenmeyen albay ile telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan'daki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Albay, "10 Ekim öğlen saat 12.00'de ateşkes başlaması kararı alınmıştır. Ama dün tüm gün bizim sivil yerleşim yerlerimizi füzeyle vurdular. 6 sivil hayatını kaybetti. Türkiye'den daha fazla destek bekliyoruz. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. Ateşkes bozulduğu için Gence'de sivil ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 40'a çıktı. Medyada, sosyal medyada her yerde bunu belirtmemiz lazım ki biz sivillere zarar vermiyoruz. Türk askeri, Azerbaycan Türkü sivillerle savaşmıyor, teröristlerle savaşıyor. Biz onlarla savaşırken, onlar bizim halkımıza zarar veriyor. Bunu Türk halkına, Türk medyasına, dünya medyasına ulaştırmamız lazım." diye konuştu.

"Bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz"

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erol Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında, 30 yıl önce gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik kısmına tekabül eden Dağlık Karabağ bölgesindeki 7 yerleşim birimini işgali sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü'nün vatanlarından uzaklaştırıldığını, 22 binden fazla şehit verildiğini ve bugüne kadar 4 bin kişinin akıbetinin belli olmadığı üzücü ve bir o kadar da can yakan olayın gerçekleştiğini söyledi.

Halen Ermenistan'ın yaptığı Hocalı katliamının acısı bile dinmemişken bugün fütursuzca Ermenistan tarafından yapılan bu alçak saldırının artık yanlışların düzeltilmesi noktasında belirleyici olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iki devlet olmasına karşın tek millet olarak dünya üzerinde mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun vurgulandığını ve karara bağlanmışken bu karar doğrultusunda Azerbaycan'ın kendi öz topraklarını savunduğunu hatırlatan Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelinen noktada bugüne kadar sesleri çıkmayıp adeta Ermenistan'ı destekleyici tavır sergileyenler bugün çatışmaların durması noktasında tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Kendisine ait toprakları savunmak için bugün Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmiş ve Karabağ sorununu 30 yıl sonrada olsa çözmek için artık yola çıkmıştır. Hiçbir güç ve kuvvet onları bu yoldan geri çeviremeyecektir. Karabağ Azerbaycan'dır.

Her zaman kardeşlerimizin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kardeş can Azerbaycan'ın hem masada siyasi, hem de sahada askeri olarak yanlarında olmaya devam edecektir. Vatan ve bayrak konusunda her zaman hassas olan Samsunlular olarak, nasıl ki 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in yanında en ön safta kurtuluş mücadelesinde yerimizi almışsak, bugün de gardaş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde en ön safra yerimizi alacağımızı buradan tüm dünyaya kamuoyuna ilan ediyoruz. İstanbul Samsun dernekler federasyonu İSDEF olarak İşgalci ve soykırımcı Ermenistan'ın yaptığı saldırıları şiddetle kınıyor, Azerbaycan ve Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Etkinliğe katılan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Aşçı, Genç Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Senan Guliyev, Bütöv Azerbaycan Ocakları Başkanı Sina Hasanli, Genç Azerbaycanlılar Derneği temsilcilerinden Sirac Abdullayev, Ebülfez Elçibey Vakfı Başkanı Agil Sametbeyli, Azerbancanlı iş insanı Musa Mirzezade de birer konuşma yaparak Azerbaycan'a destek dileklerini iletti.