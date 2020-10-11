İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek

11.10.2020 17:21
İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek, System.String[]

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF), Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla "Gardaş Azerbaycan Yalnız Değilsin" etkinliği düzenledi.

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu (İSDEF), Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla "Gardaş Azerbaycan Yalnız Değilsin" etkinliği düzenledi.

Federasyon üyeleri, oluşturdukları araç konvoyu ile Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Samsun Canikliler Derneği'nden Zafer Mahallesi'ndeki Samsunlular Kültür Evi'ne geldi.

Burada düzenlenen etkinlik, Türkiye ve Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı. Etkinlikte daha sonra cephede savaşan askerler için kurban kesildi, dualar okundu.

Etkinlikte, Azerbaycan Savunma Bakanlığı Kara Orduları'nda görevli güvenlik nedeniyle isminin açıklanması istenmeyen albay ile telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Azerbaycan'daki son gelişmelere ilişkin bilgi veren Albay, "10 Ekim öğlen saat 12.00'de ateşkes başlaması kararı alınmıştır. Ama dün tüm gün bizim sivil yerleşim yerlerimizi füzeyle vurdular. 6 sivil hayatını kaybetti. Türkiye'den daha fazla destek bekliyoruz. Türk'ün, Türk'ten başka dostu yoktur. Ateşkes bozulduğu için Gence'de sivil ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 40'a çıktı. Medyada, sosyal medyada her yerde bunu belirtmemiz lazım ki biz sivillere zarar vermiyoruz. Türk askeri, Azerbaycan Türkü sivillerle savaşmıyor, teröristlerle savaşıyor. Biz onlarla savaşırken, onlar bizim halkımıza zarar veriyor. Bunu Türk halkına, Türk medyasına, dünya medyasına ulaştırmamız lazım." diye konuştu.

"Bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz"

İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erol Türkoğlu, yaptığı basın açıklamasında, 30 yıl önce gerçekleştirilen saldırılar sonucunda Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'lik kısmına tekabül eden Dağlık Karabağ bölgesindeki 7 yerleşim birimini işgali sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycan Türkü'nün vatanlarından uzaklaştırıldığını, 22 binden fazla şehit verildiğini ve bugüne kadar 4 bin kişinin akıbetinin belli olmadığı üzücü ve bir o kadar da can yakan olayın gerçekleştiğini söyledi.

Halen Ermenistan'ın yaptığı Hocalı katliamının acısı bile dinmemişken bugün fütursuzca Ermenistan tarafından yapılan bu alçak saldırının artık yanlışların düzeltilmesi noktasında belirleyici olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iki devlet olmasına karşın tek millet olarak dünya üzerinde mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunun vurgulandığını ve karara bağlanmışken bu karar doğrultusunda Azerbaycan'ın kendi öz topraklarını savunduğunu hatırlatan Türkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelinen noktada bugüne kadar sesleri çıkmayıp adeta Ermenistan'ı destekleyici tavır sergileyenler bugün çatışmaların durması noktasında tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Kendisine ait toprakları savunmak için bugün Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesmiş ve Karabağ sorununu 30 yıl sonrada olsa çözmek için artık yola çıkmıştır. Hiçbir güç ve kuvvet onları bu yoldan geri çeviremeyecektir. Karabağ Azerbaycan'dır.

Her zaman kardeşlerimizin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz kardeş can Azerbaycan'ın hem masada siyasi, hem de sahada askeri olarak yanlarında olmaya devam edecektir. Vatan ve bayrak konusunda her zaman hassas olan Samsunlular olarak, nasıl ki 1919'da Gazi Mustafa Kemal'in yanında en ön safta kurtuluş mücadelesinde yerimizi almışsak, bugün de gardaş Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde en ön safra yerimizi alacağımızı buradan tüm dünyaya kamuoyuna ilan ediyoruz. İstanbul Samsun dernekler federasyonu İSDEF olarak İşgalci ve soykırımcı Ermenistan'ın yaptığı saldırıları şiddetle kınıyor, Azerbaycan ve Azerbaycanlı Türk kardeşlerimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Etkinliğe katılan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Kaya Aşçı, Genç Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Senan Guliyev, Bütöv Azerbaycan Ocakları Başkanı Sina Hasanli, Genç Azerbaycanlılar Derneği temsilcilerinden Sirac Abdullayev, Ebülfez Elçibey Vakfı Başkanı Agil Sametbeyli, Azerbancanlı iş insanı Musa Mirzezade de birer konuşma yaparak Azerbaycan'a destek dileklerini iletti.

Azerbaycan, Ermenistan, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Bakan Soylu, Sakarya'da saldırıya uğrayan işçileri memleketlerinde ziyaret etti Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı Mersin'de zaman ayarlı ses bombası patladı         
16:33
Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu Çatalca'da boş arazide dehşet! Barışmak için götürdüğü eşini iple boğdu         
16:22
Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü Koronavirüsün insan hücresine girdiği an ilk kez bu kadar net görüldü         
15:34
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş         
14:19
Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada Kartal'da televizyon hırsızlarına yaşlı adamın müdahalesi kamerada         
13:10
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda         
10:56
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 17:34:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Samsun Dernekler Federasyonundan Azerbaycan'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei