İstanbul-Samsun karayolu boş kaldı - Son Dakika

Samsun devlet karayolu korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.



Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlüğüne 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, İstanbul-Samsun devlet karayolu da boş kaldı. Yoğun trafiğin yaşandığı ve sık sık kazalara konu olan Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçen karayolunda araç sayısı yok denilecek kadar azaldı.



Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul-Samsun devlet karayolunda denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktasında araçlar durdurularak, evrakları inceleniyor. Seyahat izin belgesi olmayan araçlar, geçişlerine izin verilmeyerek yapılan idari işlemlerin ardından geri gönderiliyor. Bu kapsamda Tosya ilçesinde takviye kuvvetlerle birlikte 10 kontrol noktası ve 6 devriye ekibi oluşturuldu. 200'ün üzerinde polis ve jandarma, uygulama noktalarında görev yapmaya devam ediyor. - KASTAMONU