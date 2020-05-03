İstanbul-Samsun karayolu boş kaldı - Son Dakika

İstanbul- Samsun karayolu boş kaldı

KASTAMONU - İstanbul-Samsun devlet karayolu korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı.

Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda İstanbul-Samsun devlet karayolu da boş kaldı. Yoğun trafiğin yaşandığı ve sık sık kazalara konu olan Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçen İstanbul-Samsun karayolunda araç yok denilecek kadar azaldı.

Öte yandan Tosya ilçesinde de Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul-Samsun devlet karayolunda denetimlerini sürdürüyor. Uygulama noktasında araçlar durdurularak evrakları inceleniyor. Seyahat İzin Belgeleri olmayan araçlar ise, geçişlerine izin verilmeyerek yapılan idari işlemlerin ardından geri gönderiliyor. Bu kapsamda Tosya ilçesinde takviye kuvvetlerle birlikte 10 kontrol noktası ve 6 devriye ekibi oluşturuldu. 200'ün üzerinde polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında görev yapmaya devam ediyor.