İstanbul Samsunsporlular Derneği'nden 'pes etmeme' çağrısı

İstanbul Samsunsporlular Derneği bir bildiri yayınlayarak itidal ve pes etmeme çağrısı yaptı.

İstanbul Samsunsporlular Derneği, Samsunspor'da yaşanan gelişmeler üzerine bir basın açıklaması yaptı ve camiayı itidalli olmaya, birlik ruhundan ayrılmadan pes etmemeye davet etti. Derneğin açıklaması şu şekilde:

"Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımız ortada; elbette moralimiz de çok bozuk. Ancak buna rağmen öyle bir vazgeçme ve pes etme havasına girilmiş durumda ki, anlatmak mümkün değil. Oysa lig henüz bitmedi. Şansımız da devam ediyor. Evet, içinde bulunduğumuz durum hepimizi üzmekte ve moralini bozmaktadır. Bunu kabul ediyoruz. Fakat Samsunspor direniştir. Samsunspor vazgeçmemektir. Biz defalarca küme düşüp, defalarca şampiyon olduk. Biz ölümlerden sonra yeniden küllerinden doğmuş bir camia kültürüne sahibiz. Dolayısıyla oyun henüz bitmeden masadan kalkmak, pes etmek düşüncesi bizlere yakışmıyor. Taraftarız ve duygusal tepkiler verdiğimiz doğrudur. Ama son düdük çalana kadar mücadeleye devam etmek ve umudumuzu korumak zorundayız. Camiada son birkaç gün içerisinde meydana gelen gelişmeler özellikle gurbette bizlerin canını yakmaktadır. Fakat bunlar halledilemeyecek şeyler değildir. Kulübün içerisindeki, başkan, teknik direktör ve futbolcu üçgeninde bu meseleyi bir an önce çözüp, yeniden bütün motivasyonun saha içine verilmesini beklemekteyiz. Bizlere düşen eleştirilerimiz ve hayal kırıklıklarımız baki olmak kaydıyla desteğe devam etmektir. Dışarıdan Samsunspor'un nasıl göründüğü ve rakiplerimizin nasıl sevindiği ayan beyan ortadayken, tam da bugün birlik içerisinde olmamız gerekmektedir. Sorumluluk makamında olanların da işlerini doğru ve dürüst yapmalarını istiyoruz. Biz, taraftarlık için kontrat imzalamıyoruz, ömürlük Samsunsporluyuz ve profesyonel değil, aşığız! Evet, bunları söylemek hayli zor. Ama ne olursa olsun bütün dertlerimizi bir kenara bırakıp, sakin kalalım ve son maçların sonuçları alınana kadar mücadeleye devam edelim. Unutmayalım; Samsunspor direniştir, pes etmemektir." - SAMSUN