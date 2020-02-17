İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor - Son Dakika Ekonomi

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor

1 saat önce

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı.

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor, System.String[]

Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı. Etkinlik, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak…

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07 
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