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İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, perşembe günü başlıyor
1 saat önce
Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı.
Demos Fuarcılık tarafından düzenlenen İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAAF) için geri sayım başladı. Etkinlik, 20-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak…
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07
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