İstanbul Sanayi Odası ile Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Son yıllarda Sayın Bakanımız Mahmut ÖZER 'in başlatmış olduğu mesleki eğitimde yaşanan paradigma değişimi kapsamında İstanbul Sanayi Odası iş birliğinde İstanbul il genelinde mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi yönünde çok önemli adımlar atılmıştır. Bu bağlamda Bakanlığımız ve İstanbul Sanayi Odası ile iş birliği protokolleri yürütülmektedir.

Protokoller kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin tesis edilmesi amacıyla 16 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürümüz Nazan ŞENER, Daire Başkanı Recep ALTIN, İSO Genel Sekreteri Haktan AKIN ve Genel Sekreter Yrd. Burçin DEĞİRMENCİOĞLU'nun katılım sağladığı toplantıda;

Genel Müdürümüz Nazan ŞENER, bilim ve teknoloji temelinde yürütülen çalışmaları birlikte daha ileriye götüreceğimizi ifade ederek İstanbul Sanayi Odasına mesleki eğitime sunmuş oldukları katkı ve desteklerden dolayı teşekkürlerini bildirdi.