İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"
01.02.2021 10:23
İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"
İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"
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