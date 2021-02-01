İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti" - Son Dakika

İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"

01.02.2021 10:23
İstanbul Sanayi Odası:

İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"

İstanbul Sanayi Odası: "İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti"

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası: 'İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret etti' - Son Dakika Ekonomi


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