İstanbul sanayisini Anadolu’ya kaptırdı
34 dakika önce
Türkiye'nin devler liginde İstanbul ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08
'nin devler liginde İstanbul
ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı. İstanbul'un 12 yıl önce 227 olan firma sayısı dün açıklanan listede 166'ya kadar geriledi. Anadolu'dan Aydın
, Malatya
ve Düzce
listeye firmalarıyla giriş yapmış oldu... Handan Sema Ceylan
'ın haberi...
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