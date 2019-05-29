Son Dakika Haberleri: İstanbul sanayisini Anadolu’ya kaptırdı
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İstanbul sanayisini Anadolu’ya kaptırdı

34 dakika önce

Türkiye'nin devler liginde İstanbul ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı.

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Türkiye'nin devler liginde İstanbul ağırlığını Anadolu'ya kaptırdı. İstanbul'un 12 yıl önce 227 olan firma sayısı dün açıklanan listede 166'ya kadar geriledi. Anadolu'dan Aydın, Malatya ve Düzce listeye firmalarıyla giriş yapmış oldu... Handan Sema Ceylan'ın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:08 
Türkiye, İstanbul, Ekonomi
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