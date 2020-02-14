İstanbul sancaktepe belediyesi'nden 'sevgililer günü'ne özel nikah töreni - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi'nden 'Sevgililer Günü'ne özel nikah töreni

Burçak BOZKUŞ-Ömer HASAR/- SANCAKTEPE Belediyesi'ne 14 Şubat günü evlenmek için başvuran 30 çift belediye başkanı Avukat Şeyma Döğücü'nün kıydığı nikahla dünya evine girdi. Döğücü, 'Sevgi ruhumuzun gıdası. Bu özel günde hayatlarını birleştiren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum' dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle, Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplu nikah töreninde 30 çiftin nikahını Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü kıydı. Evlenlek için müracaat eden 30 çiftin mutluluğunu paylaşan Döğücü, geleceğin teminat altına alınması konusunda en önemli hususun evlilik olduğunu belirtti.

"BU ANLAMLI GÜNDE ÇİFTLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK"

Evlenen çiftlere mutluluklar dileyen ve çeşitli hediyeler takdim eden Şeyma Döğücü, toplumun temelinin aile olduğunu, ailenin temelinde de karşılıklı sevgi ve saygı olduğunu vurguladı. Döğücü, 'Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgi bizim hayatımızın vazgeçilmezi. İnsan olarak nasıl maddi gıdalara ihtiyaç duyuyorsak, ruhumuzun gıdası da sevgidir. Sevgisiz ne aile olur ne toplum olur. Dolayısıyla ben sevgililer gününü çok özel ve anlamlı buluyorum. Gençlerimiz bugün evlenmeyi tercih etmişler. Bize müracaat çok oldu. Bizler de bu anlamlı günde onları yalnız bırakmak istemedik. Nikahlarını bizzat ben kıyıyorum. Kendilerine de bugünün anısına ufak hediyeler takdim ediyoruz. Sevgililer gününde bizler de onlara jest yapmış olduk. Hepsini gönülden tebrik ediyoruz' şeklinde konuştu.

HATİCE KARAKAYA: ÇOK MUTLUYUZ, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Evlenmek için 14 Şubat'ı seçen çiftlerden Hatice Karakaya ve Cem Çelik de organizasyon için Sancaktepe Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Hatice Karakaya, 'Bizim için de gerçekten farklı bir tecrübe oldu daha önceki nikahlar böyle sade geçerdi. Başkanımızdan da Allah razı olsun eşlik etti bize yalnız bırakmadı kendilerine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.