Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

03.09.2022 12:34
Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu sürücülerden biri yaralandı.

Adil D. idaresindeki 34 KL 4187 plakalı hafriyat kamyonu, Emek Mahallesi Ordu Caddesi ile Şems Caddesi kesişiminde, Ahmet G'nin kullandığı 16 SNF 68 plakalı kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Ahmet G'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ordu Caddesi, Sancaktepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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