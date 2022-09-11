İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE 600 ÇOCUK İÇİN SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLENDİ

SANCAKTEPE Belediyesi, ilçede yaşayan 600 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi. Bu özel günü aileleriyle beraber kutlayan çocuklar doyasıya eğlendi.

Meydan parkta gerçekleştirilen şölende çocuklar için renkli etkinlikler sahnelendi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de çocukların bu özel gününe ortak oldu. Başkan Döğücü çocuklara hediyeler verip, fotoğraf çektirdi. Şölende çocuklar dans edip eğlenerek, gecenin tadını doyasıya çıkardı.

" BUGÜN SANCAKTEPE'NİN DÜGÜNÜ"

Sünnet şöleninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe kent meydanında çok mutlu bir günü yaşıyoruz. Sancaktepe'de bulunan, bize müracaat eden 600 çocuğumuzun sünnet şölenini gerçekleştiriyoruz. Sünnetlerini yaptırdık. Biliyorsunuz bizim inancımızda sünnet olmak var. ve bu geleneklerimizde düğünlerle, şölenlerle kutlanarak, evladın mürüvvetini gördüğü bir gün olarak bilinir. Biz de burada anneleri, babaları hep bir araya topladık ve 600 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bugün Sancaktepe'nin bayramı, düğünü. Çocuklarımızla birlikte güzel bir anı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.