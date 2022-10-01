Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

01.10.2022 10:03

İstanbul Sancaktepe'de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

TEK EL ATEŞ ETMİŞ

Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kamerası görüntülerinde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünde bekleyen bir şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer hayatını kaybetti

5 GÜN SONRA ACI HABERİ GELDİ

Merminin yakın mesafeden başına isabet etmesi sonucu durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
AK Parti, yüzde 26'lara düşen oylarını yükseltti! İşte artış yaşanmasına neden olan 3 ana konu AK Parti, yüzde 26'lara düşen oylarını yükseltti! İşte artış yaşanmasına neden olan 3 ana konu

MHP, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Bingöl'de vazo desenli yumurtlayan tavuk, görenleri hayrete düşürdü
11:03 İran iç savaşa doğru sürüklenirken şeriat yanlısı İranlı Molla Ayetullah Ahmed İrvani'nin kızının düğünde öpüştüğü görüntüler tepki çekti
10:49 Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun?
10:36 Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a tepki yağıyor! Mustafa Sandal'dan "Yüreğin varsa sokağa çık" sözleri
10:03 Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
09:13 Putin'in ilhak kararı sonrası gram altın fiyatlarında düşüş! 987,78 liradan güne başladı
09:14 Bugün açılacak TBMM'de EYT dahil birçok düzenleme masaya yatırılacak
08:52 İbrahim Tatlıses'in 21 yaşındaki asistanıyla aşk yaşadığı iddialarına kesin bir dille yalanlama: Sevgilisi değil, yemek yemesine yardımcı oluyor
08:40 Ukrayna'nın hızlandırılmış NATO üyeliği başvurusuna ABD'den ret: En önemli yardımın sahaya destek olduğu görüşündeyiz
08:14 Oyuncu Hande Doğandemir'den cesur pozlar! Yorgana sarılarak denize girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 11:26:30. #1.13#
SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement