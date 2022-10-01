MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana gelen olayda bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kamerası görüntülerinde, Erkan Hançer'in marketten çıkarak aracına doğru yöneldiği sırada market önünde bekleyen bir şahsın yanında taşıdığı silahı çıkartarak tek el ateş açtığı görülüyor.
Merminin yakın mesafeden başına isabet etmesi sonucu durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Silahlı saldırıya uğrayan MHP'li Erkan Hançer, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika