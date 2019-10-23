Son Dakika Haberleri: İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı
Son Dakika Güncel İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı

İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı

1 saat önce

2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştıRamazan EĞRİ - İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

2 saldırıları da güvenlik kamerasına yansımıştı

Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA - SANCAKTEPE'de geçtiğimiz aylarda iki bıçaklı saldırıda 3 kişiyi bıçakla yaralayan kişi yakalandı.

Sancaktepe Merve Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda iki saldırıda 3 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Mustafa I. (40) yakalandı.

Kağıthane'de yakalanan Mustafa I.'nın "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan 2 kez, "Kasten Yaralama" suçundan ise 5 kez kaydının bulunduğu öğrenildi. Yapılan inceleme sonucu, 9 Nisan'da meydana gelen olayda Mustafa I.'nın Oğulcan U. ve kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Erdoğan G.'yi bıçakla yaraladığı, 28 Eylül'de ise oğlu Oğulcan U. ile yürüyen Serhat U.'ya bıçakla saldırarak yaraladığı tespit edildi. Yakalanan Mustafa I., sevk edildiği adliyede verilen karar doğrultusunda Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Bu arada Mustafa I.'nın iki saldırısı da güvenlik kameralarına yansımıştı.

İstanbul sancaktepe'de bıçakla dehşet saçan saldırgan yakalandı

Sancaktepe, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:48 Kaynak: DHA
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