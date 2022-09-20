Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! - Son Dakika
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Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi!

20.09.2022 16:25

Sancaktepe'de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havadan görüntülendi.

Sancaktepe'de saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatında vinç kazası meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

OLAYI ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

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Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de metro inşaatında vinç devrildi! - Son Dakika


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