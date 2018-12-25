İstanbul - Sancaktepe'de Düşen Helikopterde Yaralanan Asker Şehit Oldu
6 dakika önce
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHASancaktepe'deki helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Sancaktepe'deki helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.
Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kazayla ilgili arşiv görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:21 Kaynak: DHA
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