Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sancaktepe'de Düşen Helikopterde Yaralanan Asker Şehit Oldu

İstanbul - Sancaktepe'de Düşen Helikopterde Yaralanan Asker Şehit Oldu

6 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHASancaktepe'deki helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

İstanbul - Sancaktepe'de Düşen Helikopterde Yaralanan Asker Şehit Oldu, System.String[]
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Sancaktepe'deki helikopter kazasında yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazayla ilgili arşiv görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:21 Kaynak: DHA

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