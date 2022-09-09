Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı

09.09.2022 14:36
Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de eşini taciz ettiği iddiasıyla minibüsle çarptığı kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de eşini taciz ettiği iddiasıyla minibüsle çarptığı kişiyi ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Safa Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bir kişiye minibüsün çarptığı bilgisi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Araç altında kalan ve ağır yaralanan N.A. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlatan polis, F.Y. adlı kadının ifadesine başvurdu.

F.Y, yaralanan N.A'nın kendisine olay günü ve daha öncesinde tacizde bulunduğunu iddia ederek bu durumu eşine söylediğini ifade etti. Bunun üzerine F.Y'nin eşi Ö.Y. de gözaltına alındı.

Yapılan çalışmada şüpheli Ö.Y'nin kasıtlı olarak araçla N.A'ya çarptığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y. ve eşi Ö.Y. adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F. Y. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde F.Y'nin yanında bulunan N.A'ya hızla gelen bir minibüsün çarpma anı ve sonrasında yaşanan koşuşturmaca yer alıyor.

YORUMLAR
500
Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti Sancaktepe'de hafriyat kamyonunun çarptığı yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı Refüje çarpan araç yan yattı; sahibi, ehliyetsiz çalışanına kızdı
Kaynak: AA

Sancaktepe, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
13:04 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur
13:02 Bahar Candan'ın ablası Nihal'le olan paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından uyarı geldi: Sil hemen, bütün göğüsleri ortada
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:25 Bakan Nuri Ersoy'dan Kız Kulesi açıklaması: 2023'ün mart ayına kadar ziyaret edilebilir hale getireceğiz
12:10 İç savaş mı isteniyor? Ümit Özdağ: Suriyeli grupların büyük olaylar çıkaracağına dair istihbarat akışı var
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışı hakkında konuştu: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 14:36:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiye minibüsle çarpan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement