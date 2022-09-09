İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI

09.09.2022 10:50
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI

SANCAKTEPE'de bir kişi eşini taciz ettiğini iddia eden şüpheliye minibüsle çarparak, metrelerce sürükledi.

SANCAKTEPE'de bir kişi eşini taciz ettiğini iddia eden şüpheliye minibüsle çarparak, metrelerce sürükledi. Tacizci olduğu ileri sürülen kişi ağır yaralanırken, araç sürücüsü ve eşi gözaltına alındı.

Sefa Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde 6 Eylül Salı günü saat 15.00 sıralarında, Funda Y. kendisini daha önce taciz ettiğini iddia ettiği Nevzat A. ile sokakta karşılaştı. Eşi Ömürcan Y.'yi arayarak durumu anlatan kadın, konumu iletti. Bir minibüsle adrese gelen öfkeli eş, tacizci olduğu ileri sürülen Nevzat A.'ya çarparak metrelerce sürükledi. Yaşanan olay sonrası taciz şüphelisi Nevzat A. ağır yaralandı. Kadının akrabaları olduğu öğrenilen bir grup da yaralıya sopalarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu öğrenilen Nevzat A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri taciz edildiği iddia edilen kadının kocası Ömürcan Y.'yi gözaltına alındı. Ömürcan Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİR MİNİBÜS ADAMI ALTINA ALDI"

Görgü tanığı Tarkan Çiftçi, "Kadın karşı yoldan geliyordu. Tacizci olduğu söylenen kişi de aracını park etmişti. Kadın yaklaşınca araçtan inip kadına bir şeyler söyledi. Kadın ters cevap verdi. Kadın ilerlemeye başladı, o da takip etti. Marketin önüne geldiler. Sonra hızla gelen bir minibüs bu kişiye çarptı. Müdahale ettik. Kadının akrabaları geldi. Sopalar, yumruklar ortalık karıştı" dedi.

Görüntü dökümü------------------------Yaşanan olay güvenlik kamerası -Olay yerinden görüntüler -Görgü tanığı röportaj

-Genel ve detay görüntüler


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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmeye çalıştı Sancaktepe'de eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi minibüsle ezmeye çalıştı
Kaynak: DHA

Tragger, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ MİNİBÜSLE EZMEYE ÇALIŞTI - Son Dakika

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