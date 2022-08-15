Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İmam Rabbani Caddesi'nde seyir 33 ABN 488 plakalı otomobil ile 34 BU 1713 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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