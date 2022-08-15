Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

15.08.2022 22:02
Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, İmam Rabbani Caddesi'nde seyir 33 ABN 488 plakalı otomobil ile 34 BU 1713 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki iki kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar sağlık ekibince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Sancaktepe, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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