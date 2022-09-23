Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe 'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

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