Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı

23.09.2022 10:32
Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde Şemsettin H. (38) idaresindeki 34 LAK 937 plakalı servis minibüsü, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Kemal D. (31) yönetimindeki 34 LLV 496 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Şemsettin H'nin kullandığı servis minibüsü savrularak ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Canan K, Onur Ö, Gökhan E. ve Saliha Ü. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Saliha Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de iki servis minibüsü çarpıştı, biri ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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