İstanbul Sancaktepe'de internette satışta olan ikinci el ürünü sahte parayla satın alan şüpheli yakalandı.
Eyüpsultan Mahallesi'nde elinde bulunan televizyonu internet üzerinden satışa çıkaran V.C, ürünü bin 800 lira karşılığında M.Ç'ye sattı. Aldığı 9 adet 200 liralık banknotun sahte olduğunu anlayan V.C, durumu polis ekiplerine bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine adresini belirlediği şüpheliyi üzerinde 5 bin liralık sahte banknot ve televizyonla yakaladı.
Sahtecilik suçundan kaydı bulunan M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.
Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin yolcu olarak geldiği taksiden inerek V.C. ile buluştuğu, sahte paraları verdikten sonra televizyonu araca koyduğu ve yola çıktığı anlar yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika