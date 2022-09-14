Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin yolcu olarak geldiği taksiden inerek V.C. ile buluştuğu, sahte paraları verdikten sonra televizyonu araca koyduğu ve yola çıktığı anlar yansıdı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Eyüpsultan, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de sahte parayla alışveriş yapan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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