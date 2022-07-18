İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

18.07.2022 13:23

Sancaktepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği kum yüklü kamyon devrildi.

Sancaktepe'de şoförünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği kum yüklü kamyon devrildi. Kamyon şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Emek Mahallesi Esenşehir Caddesinde saat 10.30 sıralarında Emrah Kaya yönetimindeki 34 BR 390 plakalı kum yüklü kamyon caddede seyir halindeyken, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoför Kaya, kontrol için ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Devrilen kamyon ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kamyonun kaldırılmasının ardından Belediye ekipleri yola dökülen kumu temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.

Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE KUM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
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