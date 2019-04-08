Son Dakika Haberleri: İstanbul 'sancaktepe'de Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı 4'ü Ağır 6 Yaralı

İstanbul 'sancaktepe'de Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı 4'ü Ağır 6 Yaralı

1 saat önce

İstanbul 'SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 4'Ü AĞIR 6 YARALI (3 hayatını kaybeden kişinin fotoğrafı)(Tür: İstanbul)

İstanbul 'SANCAKTEPE'DE OTOMOBİL, YOLCU SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞTI 4'Ü AĞIR 6 YARALI (3 hayatını kaybeden kişinin fotoğrafı)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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