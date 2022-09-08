Putin'in tahıl sitemine Erdoğan'dan yanıt: Haklı olduğu bir konu var

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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