Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı

08.09.2022 12:52

İstanbul Sancaktepe'de, otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de, otomobilin devrilmesi sonucu anne ve oğlu yaralandı.

Nuran Büyük'ün (41) kullandığı 34 CKZ 917 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Battalgazi Caddesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Büyük ile yanındaki 11 yaşındaki oğlu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve oğlu, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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