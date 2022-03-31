İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ

31.03.2022 08:49

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, şarampole yuvarlandı.

SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, şarampole yuvarlandı. Araç içerisinden fırlayan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Fatih Mahallesi Esentepe sokak üzerinde bulunan Ortadağ Tepesi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samet Yılmaz idaresindeki 34 DJA 730 plakalı panelvan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan minibüsün sürücüsü, dışarı fırlayarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsten fırlayan sürücü, olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Samet Yılmaz, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Samet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE PANELVAN MİNİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI : 1 ÖLÜ - Son Dakika
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