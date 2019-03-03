İstanbul- Sancaktepe'de Soba Facisında Ölen İki Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA



Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı.



Fatih Mahallesi Yakamoz Sokak'taki evlerinde otururken sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatlarını kaybeden Salih (10) ve Hayrünnisa (7) Boyraz için Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye iki kardeşin babası Adem Boyraz, akrabaları, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Ak Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü ve çok sayıda kişi katıldı.



İki kardeşin babası Adem Boyraz gözyaşlarını tutamazken, amcaları Erdoğan Boyraz tabutlara sarılıp uzun süre ağladı. Salih Boyraz'ın tabutunun başına gömleği, Hayrünnisa Boyraz'ın tabutunun başına ise elbisesi konuldu. İki çocuk için, ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından cenazeler, elden ele taşınarak 300 metre uzaklıktaki Samandıra Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

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