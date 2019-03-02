Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)

İstanbul - Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

İstanbul - Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1), System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR  - İstanbul DHA

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:46 Kaynak: DHA

Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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