İstanbul - Sancaktepe'de Soba Zehirlenmesi: 2 Çocuk Öldü (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHASancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
DHA Sancaktepe
'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.
Sancaktepe Fatih Mahallesi
Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü;
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:46 Kaynak: DHA
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