Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı

30.09.2022 23:46
Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı

İstanbul Sancaktepe'de şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan Yunus timindeki iki polis hafif yaralandı.

İstanbul Sancaktepe'de şüpheli otomobili kovalarken kaza yapan Yunus timindeki iki polis hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi Vefa Sokak'ta motosikletli polis ekibi, durumundan şüphelendiği 34 Z 7566 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçinde iki şüphelinin bulunduğu aracın sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis motosikleti başka bir otomobile çarptı. Şüpheliler ise bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçtı.

Kazada hafif yaralanan iki polis memuru, kontrol amaçlı Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Şüphelilerin terk ettiği araçta yüklü miktarda ziynet eşyası ve para bulundu.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı - Son Dakika
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