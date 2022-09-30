İçinde iki şüphelinin bulunduğu aracın sürücüsü, ekiplerin "dur" ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında polis motosikleti başka bir otomobile çarptı. Şüpheliler ise bir süre sonra aracı terk edip yaya olarak kaçtı.

Kaynak: AA

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sancaktepe'de şüpheli araç kovalarken kaza yapan motosikletteki iki polis yaralandı - Son Dakika

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