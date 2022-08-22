İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

22.08.2022 00:27
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

SANCAKTEPE'de uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amaçlı kaldığı gecekonduda yangın çıktı.

SANCAKTEPE'de uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amaçlı kaldığı gecekonduda yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangında 40 kuş telef oldu.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Şafaklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yol otobüs şoförlerinin dinlenme amacıyla kaldığı tek katlı gecekondu içerisinde elektrik panosundan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekonduyu tamamen sardı. İçeride bulunan 5 kişi yangını fark ettikten sonra kendilerini dışarı atarken, gecekonduda bulunan yaklaşık 40 kuş telef oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülebildi. Olay yeri inceleme ekipleri, yangın sonrası kullanılamaz hale gelen gecekonduda incelemelerde bulundu. Çıkan yangın sonra mahalleli sokağa dökülürken, olay anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TEK KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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