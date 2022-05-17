İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TIR ELEKTRİK DİREKLERİNİ DEVİRDİ

SANCAKTEPE'de TIR, sokaktaki elektrik tellerine takıldı. Kazada 2 direk devrilirken elektrik kabloları ve 1 ağaç zarar gördü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken cadde bir süre trafiğe kapandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Emek Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Bir market zincirine ürün getiren Mehmet Özcanlı'nın kullandığı 81 DH 245 plakalı TIR, elektrik tellerine takıldı. Durumu geç fark eden TIR şoförünün bir süre ilerlemesi nedeniyle, direkler devrildi, elektrik kabloları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası çevrede toplananlar, elektrik tellerinin tehlike yaratmaması için polis ve itfaiye ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, caddedeki elektriği keserek, çalışma başlattı.

TIR şoförü Mehmet Özcanlı Marketler zincirine yük yükledik. Girerken sorun yoktu. Çıkarken kablolara takıldı. Elektrik ve telefon direkleri devrildi. Kablolar takılı kaldığı için ağaçta zarar gördü. Şu anda bir tehlike yok diye konuştu.