İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TRAFİKTE TEKMELİ KEMERLİ KAVGA - Son Dakika
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İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TRAFİKTE TEKMELİ KEMERLİ KAVGA

24.06.2022 10:02
İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TRAFİKTE TEKMELİ KEMERLİ KAVGA

SANCAKTEPE Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı.

SANCAKTEPE Şile otoyolu bağlantı noktasında sürücüler arasında kavga çıktı. Yol ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları bir sürücüye tekme tokat saldırdı.

Sancaktepe Sarıgazi mevki Şile Otoyolu bağlantı noktasında, sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yolun ortasında araçtan inen 2 kişi, tartıştıkları sürücüye, tekme, yumruk ve kemerle saldırdı. Trafikteki diğer sürücüler müdahale ederek, kavgayı ayırdı. Yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafikteki kavga bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntü dökümü

----------------------- (Cep telefonu görüntüsü)-Sürücülerin yolun ortasında kavga etmesi-Tekme, yumruk ve kemerle saldırılması

-Genel ve detay görüntü


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sancaktepe, kavga, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE TRAFİKTE TEKMELİ KEMERLİ KAVGA - Son Dakika

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