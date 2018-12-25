Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

İstanbul - Sancaktepe'deki Helikopter Kazasında Yaralanan Asker Şehit Oldu

48 dakika önce

İSTANBUL DHASancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.

Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:22 Kaynak: DHA

Özkan Yılmaz, Sancaktepe, Güncel
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