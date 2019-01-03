Son Dakika Haberleri: İstanbul Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü

İstanbul Sancaktepe'ye Şehit Ateşi Düştü

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAKilis'te şehit olan Can Yılmaz'ın Sancaktepe'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kilis'te şehit olan Can Yılmaz'ın Sancaktepe'de bulunan baba ocağında acı haberi ulaştı. Yakınları Yılmaz'ın, Cuma günü terhis olmasını beklerken acı haberin kendilerine ulaştığını söyledi.

Kilis'te sınır karakolunda görev yapan Can Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının cuma günü terhis olarak baba ocağına dönmesini bekliyordu. Ancak dün akşam saatlerinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan baba ocağına acı haberi geldi.

ŞEHİDİN CENAZESİ YARIN İSTANBUL'A GELECEK

Sancaktepe Belediyesi tarafından kurulan çadırda taziyeleri kabul eden aile yakınları, şehidin cenazesinin yarın İstanbul'a gelmesini beklediklerini ve cuma günü de defnedileceğini söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:48 Kaynak: DHA

Can Yılmaz, Sancaktepe, İstanbul, Güncel
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