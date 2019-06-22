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İstanbul sandık başına gidiyor

16 dakika önce

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.

İstanbul, 23 Haziran pazar günü sandık başına gidiyor.
10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçecek. Yapılacak seçimde, seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası verilecek. Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp tercih ettiğiniz bölüme mührü bastıktan sonra zarfı sandığa attığınızda oy verme işlemi tamamlanmış olacak.
Eğer hala nerede oy kullanacağını bilmeyenler varsa seçmenler e-devlet üzerinden kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sorgulama yapabilir.
Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.
Pazar günü sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17'de sona erecek.
(İHA)
İstanbul sandık başına gidiyor
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:30 Kaynak: İHA
pazar günü, 23 haziran, sandık, istanbul, Güncel
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