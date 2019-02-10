İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
1 saat önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması" etkinliği için partililerin Sinan Erdem Spor Salonu'na gelişi devam ediyor.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla gerçekleştireceği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması" etkinliği için partililerin Sinan Erdem
Spor Salonu'na gelişi devam ediyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı spor salonunun etrafında çok sayıda sayıda ambulans ve sağlık ekibi de bulunduruluyor.
Sinan Erdem Spor Salonu dışına ve içine Türk bayrakları, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın posterleri asıldı.
Sandık başkanları ve partililer, daha önceden kendileri için belirlenen alanlarda güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınmaya devam ediyor.
Yaklaşık 22 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, İstanbul'un 39 ilçesinden gelen sandık başkanları ve partililer için bölümlere ayrılırken koltuklara Türk bayrakları ve AK Parti atkılarının bırakıldığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:09 Kaynak: AA
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