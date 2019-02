İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu işleri hakkıyla yerine getirirsek, sandığın namusuna sahip çıkmış oluruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu işleri hakkıyla yerine getirirsek, sandığın namusuna sahip çıkmış oluruz. Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun bizim için değerlidir. Yeter ki biz milletimizin gönlüne girmek için gereken gayreti ortaya koyalım. Sandıkta tezahür eden iradenin, en sağlıklı şekilde kayda geçmesini sağlayalım." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçime kadar yapılacak çalışmaların ayrı bir bahis olduğunu, il teşkilatının bu çalışmanın detaylarını, sandık başkanlarıyla paylaşacağını belirtti.



Sandık başkanlarının seçim günü dikkat etmesi gereken hususlara değinen Erdoğan, şunları dile getirdi:



"Demokrasilerde sandık namustur. Sandığa sahip çıkmanın yolları, yöntemleri de hem siyaset geleneğimizde hem de hukukumuzda açıkça belirtilmiştir. Sokaklarda demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunanların, sandık başında en koyusundan birer faşist kesilmeleri, eskiden beri bildiğimiz bir durumdur. Sandığı ne kadar iyi korursak, milletimizin iradesinin, belediye yönetimlerine yansımasına o derece katkıda bulunmuş oluruz.



Bunun için her şeyden önce partimizi temsil eden sandık kurulu üyelerimiz ve müşahitlerimiz, oy verme vaktinden en az bir saat önce görev yerlerinde hazır bulunmalıdır. Kabinlerin, oy pusulalarının, listelerin son kez gözden geçirilme sürecinde arkadaşlarımız mutlaka orada olmalıdır. Oy verme işlemi sürerken yaşanabilecek tüm olumsuzluklara, haksızlıklara, hukuksuzluklara sandık kurulu üyelerimiz anında müdahalede bulunacaklardır. Sandıklar kapandıktan sonra da oy torbalarının seçim kurullarına götürülmesine yine bu arkadaşlarımız nezaret edeceklerdir. İcabında ilçe seçim kuruluna kadar gerekirse il seçim kuruluna kadar onlarla beraber olacak."



"Sandık müşahitlerine kritik görevler düşüyor"



Aynı şekilde sandık müşahitlerine de kritik görevler düştüğünü aktaran Erdoğan, müşahitlerin, sandık kurulu üyeleriyle kat ve bina sorumlularıyla iş birliği içinde sandıkları asla boş bırakmayacağını, seçmenlere bütün sandık mahallinde yardımcı olacağını söyledi.



Gerektiğinde itirazları yazılı olarak kayda geçirme, sandık neticelerini partideki sonuç alma sistemine bildirme, ıslak imzalı sandık tutanağını ilçe teşkilatına teslim etme görevinin de müşahitlere ait olduğunu anlatan Erdoğan, "Sonuç alma sistemi hem neticeleri hızla öğrenmek hem de kayıp ve kaçakları tespit ederek gerekiyorsa hukuki müdahalede bulunmak bakımından önemlidir." dedi.



Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı 1989 yerel seçiminde böyle kaybettiğini dile getiren Erdoğan, "Seçmen oyunu kullanıyor, gerisini takip etmiyor ama sandık zabıtları var. Bu zabıtlar ilçeye gider ve orada da bütün bu zabıtların bütün olarak birleştirildiği çok daha büyük bir tutanak var. Orada bir rakamla oynadığı anda bakıyorsun yüzlerce toplamda rakam atıyor. Diyelim ki 6116, 6'yı çizdi ne oldu 611. Bana o şekilde seçim kaybettirdiler. Tabii ayık da değildi, sarhoştu. İtiraz ettik, bizi içeri aldılar. Bir hafta da orada yattık. Onun için eşeği sağlam kazığa bağlayalım, ondan sonra Allah'a emanet edelim. İşimize sahip çıkacağız." diye konuştu.



"Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun, bizim için değerlidir"



İl ve ilçe teşkilatlarının, seçim günü teyakkuz halinde bulunacağını, sandıklarda çıkabilecek sıkıntılara hukuki müdahaleden lojistik desteğe kadar tüm çalışmaların buralardan yönetileceğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bu işleri hakkıyla yerine getirirsek, sandığın namusuna sahip çıkmış oluruz. Sandıktan çıkan irade ne olursa olsun, bizim için değerlidir. Yeter ki biz milletimizin gönlüne girmek için gereken gayreti ortaya koyalım. Sandıkta tezahür eden iradenin, en sağlıklı şekilde kayda geçmesini sağlayalım. Gerisi Allah'ın takdiridir. Bugüne karar milletimize hep güvendik hep inandık hep onlarla birlikte onların gösterdiği istikamette yürüdük. İnşallah 31 Mart'ta da İstanbul'da aynı şekilde büyükşehirde ve ilçelerde güzel bir neticeye ulaşacağız.



İstanbul halkı, bu şehrin nereden nereye geldiğini iyi biliyor. Yaşı buna ele vermeyenlere de eski İstanbul'u, eski Türkiye'yi mutlaka anlatmamız lazım. Bu şehrin sokaklarının nasıl çöpe, çamura, çukura teslim edildiğini, havasının nasıl kirletildiğini, Haliç'in nasıl bataklığa dönüştürüldüğünü, muslukların nasıl suya hasret bırakıldığını teker teker anlatmalıyız."



Bakırköy'ün eskiden bu konuda iyi olduğunu ancak Bağcılar, Güngören, Esenler'in durumlarının iyi olmadığını belirten Erdoğan, "Bir seçime girdik, bunların üçünü birden aldık. Ondan sonra da burayı solladık, geçtik. Bu seçimde Bakırköy'ü de almamız lazım. Bakırköy'ü de alıp, burası tamamıyla AK Parti ile belediyeciliği görsün. Bunu anlatmamız lazım." dedi.



Eğitimden sağlığa, ulaşımdan konuta kadar ülkenin altyapısına nasıl çağ atlattıklarını anlatacaklarını ifade eden Erdoğan, "Kadınlardan gençlere, engellilerden öğrencilere, sanayiciden esnafa, çiftçiden emekliye kadar her kesime kadar verdiğimiz hizmetleri anlatmalıyız. CHP'den devraldığımızda 50 bin aileye doğal gaz giriyordu, cezaevine girerken 1 milyon 250 bin, şu anda 6,5 milyon İstanbulluya doğal gaz gidiyor." bilgisini verdi.



"Beylikdüzü hesabını soracaktır"



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, millete gerçekleri anlatmamaları halinde birilerinin yalanları, iftiraları, çarpıtmalarıyla bu boşluğu dolduracağına işaret ederek, "Biz bugüne kadar sadece hizmet siyaseti yaptık. İşte şu anda Beylikdüzü'nde bile... Geçenlerde şöyle bir uğrayayım dedim, baktım... Arka, kenar mahallelerde oralarda çöp yığınları var, çöplükler var. Beylikdüzü bunları biliyor, hesabını da herhalde soracaktır diye düşünüyorum." dedi.



Millete hangi alanda en iyi hizmetleri götürürüz anlayışıyla çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Eksiklerimiz elbette vardır ama yaptıklarımız gerçekten çok önemlidir, çok büyüktür." ifadelerini kullandı.



Yunus Emre'nin "Bir gönül yaptın ise/Er eteğin tuttun ise/ Bir kez hayır ettin ise/Binde bir ise az değil/Yol odur ki doğru vara/Yol odur ki doğru vara/Göz odur ki Hakk'ı göre/Er odur ki alçakta dura/Yüceden bakan göz değil" dizelerini seslendiren Erdoğan, "Yani gurur, kibir böyle bakan göz değil; tevazu, gayret, çalışma... İşte bizim belediyeciliğimiz bu. Biz hep hayır etmenin, doğru yola gitmenin, hakkı gözetmenin, tevazuyla samimiyetin, gayretle hizmet etmenin çabası içinde olduk." diye konuştu.



Necip Fazıl Kısakürek'in "Pazarlıksız Müslüman" sözlerini hatırlatan Erdoğan, her zaman vecd içinde çalışmanın gayreti içinde olduklarını, milletin de bu çabalarını karşılıksız bırakmadığını ve yanlarında durduğunu, 31 Mart seçimlerinde de milletin yine gönlüyle ve oyuyla yanlarında yer alacağına inandığını dile getirdi.



Katılımcılardan 31 Mart gecesine kadar var güçleriyle çalışmalarını isteyen Erdoğan, "Bu büyük davayı el birliğiyle yükseltecek hedeflere ulaştıracağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun." dedi.



Salonda bulunanlarla Rabia işareti yaparak "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" söylemlerini yineleyen Erdoğan, katılımcılara çalışmalarında başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.



İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında seçim çalışmaları sırasında partililerin vatandaşlara ikram edeceği 200 gramlık çayları ve kenevirden yapılan alışveriş çantalarını gösterdi.



Öte yandan programda Ankara Ayaşlı Meliha Demirel'le Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya getirildi. 81 yaşındaki Demirel, haber bültenlerinde tek hayalinin Erdoğan'ı görmek olduğunu söylemişti. Demirel, Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi Emine Erdoğan'a vermesi için de el örmesi çorap hediye etti.



Program 39 ilçeden seçilen birer sandık başkanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.



