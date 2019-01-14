Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sarallarla Bağlantılı Şebeke Üyelerine İkinci Operasyon

İstanbul - Sarallarla Bağlantılı Şebeke Üyelerine İkinci Operasyon

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul - Sarallarla Bağlantılı Şebeke Üyelerine İkinci Operasyon, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 

Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 5 Aralık'ta liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı gruba yönelik yaptığı operasyonda 17 kişiyi gözaltına almış bu şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı.  Serbest bırakılan şüphelilerin, tutuklanan suç örgütü üyeleri hakkındaki şikayetlerini geri çekmeleri için mağdur iş adamlarını darp edip tehdit ettikleri  ve  'Şikayetinizi geri alacaksınız' dediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı.  Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. 

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin mağdurları darp etmesi (5 Aralık operasyonu)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi 

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

İstanbul, Ekonomi
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