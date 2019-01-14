İstanbul - Sarallarla Bağlantılı Şebeke Üyelerine İkinci Operasyon
1 saat önce
Çağatay KENARLI, İstanbul DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı gruba düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 5 Aralık'ta liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı gruba yönelik yaptığı operasyonda 17 kişiyi gözaltına almış bu şüphelilerden 11'i tutuklanmıştı. Serbest bırakılan şüphelilerin, tutuklanan suç örgütü üyeleri hakkındaki şikayetlerini geri çekmeleri için mağdur iş adamlarını darp edip tehdit ettikleri ve 'Şikayetinizi geri alacaksınız' dediği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, kentte belirlenen adreslere düzenlediği baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.
Görüntü Dökümü
----------
(Polis Kamerası)
-Şüphelilerin mağdurları darp etmesi (5 Aralık operasyonu)
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:28 Kaynak: DHA
PKK'nın Kış Üslenmesine Eş Zamanlı Operasyon! 4 İlde Yayla Evlerine Sıkı Takip
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı: İstanbul'a Yarın Kar Geliyor
Son Dakika! Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı