İSTANBUL-SARAYBURNU'NDA ABD SAVAŞ GEMİSİ PROTESTOSU - Son Dakika

Sarayburnu Limanı'na demirleyen ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş gemisi bir grup tarafından protesto edildi.

Karadeniz'e NATO tatbikatı için giden ABD Donanmasına ait güdümlü füze destroyeri USS Porter, 16 Kasım Salı günü Sarayburnu Limanı'na demirlemişti. 4 gün İstanbul'da kalması beklenen gemi Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Sarayburnu'nda bir araya gelen HKP üyeleri, 'Yankee Go Home" yazılı döviz ve 'Katil ABD, Ülkemizden, Ortadoğu'dan ve Karadeniz'den Defol" yazılı pankart açtı. Yapılan basın açıklamasının ardından grup dağılırken, polis ekipleri eylem boyunca çevrede güvenlik önlemi aldı.