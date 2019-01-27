Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sarıgül Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten Belirsizlikten Yorulduk

İstanbul- Sarıgül Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten Belirsizlikten Yorulduk

4 dakika önce

İstanbul- (ek görüntü) SARIGÜL BEN VE 60 BİN YOL ARKADAŞIM BEKLEMEKTEN BELİRSİZLİKTEN YORULDUK (1)(Tür: İstanbul)

İstanbul- Sarıgül Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten Belirsizlikten Yorulduk, System.String[]
İstanbul- (ek görüntü) SARIGÜL BEN VE 60 BİN YOL ARKADAŞIM BEKLEMEKTEN BELİRSİZLİKTEN YORULDUK (1)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

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