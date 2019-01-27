İstanbul- Sarıgül Ben ve 60 Bin Yol Arkadaşım Beklemekten Belirsizlikten Yorulduk
4 dakika önce
İstanbul- (ek görüntü) SARIGÜL BEN VE 60 BİN YOL ARKADAŞIM BEKLEMEKTEN BELİRSİZLİKTEN YORULDUK (1)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (ek görüntü) SARIGÜL BEN VE 60 BİN YOL ARKADAŞIM BEKLEMEKTEN BELİRSİZLİKTEN YORULDUK (1)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:44 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Partililere Yaptığı Sürpriz Denetlemeyi Anlattı
Devlet Bahçeli, Yılmaz Özdil'e Sert Tepki Gösterdi
Bakan Soylu'nun Açıkladığı Film Gibi Uyuşturucu Operasyonunun Detayları (2)
Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanı İstifa Etti