Sarıyer'de ailesiyle taksiye binen bir şahıs, ağlayan çocuğuna aldırış etmeden taksiciye silah doğrulttu - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de ailesiyle taksiye binen bir şahıs, ağlayan çocuğuna aldırış etmeden taksiciye silah doğrulttu

05.10.2022 09:46

Sarıyer'de eşi ve iki çocuğuyla taksiye binen bir adam, tartıştığı taksi şoförüne silah çekti. Çocuğunun "baba" diye ağlamasına aldırış etmeyen şahıs, belinden çektiği silahla tehditler savurdu.

Olay, pazar akşam saatlerinde Ayazağa Mahallesi'nde bulunan lüks bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve iki çocuğu ile birlikte bindiği taksinin şoförüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan yolcu, arka koltuğunda oturduğu taksiden inerek şoföre saldırdı.

AĞLAYAN ÇOCUĞUNA ALDIRMADAN SİLAH ÇEKTİ

Taksinin arka koltuğundan inerek şoförün üzerine saldıran yolcuyu, karısı ve toplanan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgına dönen yolcu, küfürler savurmaya devam etti. Bu sırada kadın, ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalıştı. Çocuğun 'baba' diye ağlayarak feryat etmesine aldırmayan kişi, belinden silah çekerek tehditler savurdu. Bu sırada kadının 'Refik lütfen' diyerek kocasını sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Araya giren vatandaşlar tarafları ayırarak kavganın daha da büyümesine engel oldu.

Ağlayan çocuğuna aldırmayan yolcu, taksiciye silah doğrulttu
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA Son dakika haberi: ÇALDIĞI KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu! Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu!
Kaynak: DHA

alışveriş, Ayazağa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de ailesiyle taksiye binen bir şahıs, ağlayan çocuğuna aldırış etmeden taksiciye silah doğrulttu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:28 Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı
12:22 Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, ,6,5 yıl sonra ekranlara geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:22:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de ailesiyle taksiye binen bir şahıs, ağlayan çocuğuna aldırış etmeden taksiciye silah doğrulttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement