Son dakika haberi... İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika
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Son dakika haberi... İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA

08.10.2022 15:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre SARIYER'de alışveriş merkezindeki restorantta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

SARIYER'de alışveriş merkezindeki restorantta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, restoranda yemek yiyen müşteriyle birlikte 2 kişi silahla yaralanırken, 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Olay, Ayazağa'daki bir alışveriş merkezinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika
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