Olay, Ayazağa 'daki bir alışveriş merkezinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Alacak verecek nedeniyle aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen iki grup arasındaki tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların çekildiği kavgada gruptakilerden Arap asıllı Alman vatandaşı ile olayla ilgilisi bulunmayan ve o sırada restoranda yemek yiyen Lübnan vatandaşı hafif yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DE SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika

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