İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DEKİ RESTORANDA SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DEKİ RESTORANDA SİLAHLI ÇATIŞMA

12.09.2022 08:21

SARIYER' de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

SARIYER' de bir alışveriş merkezinde bulunan kafede yabancı uyruklu iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralanırken, çatışma anı saniye saniye kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 20.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce her iki taraf bellerinden çıkardığı tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada kafede bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmada 1'i Türk vatandaşı, 5'i yabancı uyruklu Türk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı çatışma anı kafenin güvenlik kamerasına, yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

"ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Alışveriş merkezindeki iki grup arasında çıkan silahlı çatışmayla ilgili Sarıyer Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlçemizdeki bir AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki farklı grup arasında silahlı çatışma çıkmıştır. Meydana gelen olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR
500
AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

alışveriş, Sarıyer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DEKİ RESTORANDA SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:26 İstanbul'da okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı
08:19 İngiltere'de 2. Kraliçe Elizabeth'in milyonlarca dolar değerindeki mirası kime kalacak tartışması sürüyor! Kraliyet uzmanları 3 ismi öne çıkardı
08:11 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak
08:04 MasterChef Türkiye'de en başarısız yemeği yapan Dilan, yarışmaya veda etti
07:56 Çetelerin gözü gençlerde! Kart bilgilerini alıp paraları yurt dışına kaçırıyor, kara para aklıyorlar
06:48 Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
01:59 Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu
01:28 Osmaniye'de iki aile arasındaki tartışmada tüfekler ateş aldı: 2 ölü, 3 yaralı
00:44 Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!
00:29 Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 08:38:48. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-SARIYER'DE AVM'DEKİ RESTORANDA SİLAHLI ÇATIŞMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement