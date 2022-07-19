SARIYER'DE BALIKÇI TEKNESİ ÇALINDI

SARIYER'de iskeleye bağlı balıkçı teknesi çalındı. 2 kişinin tekneye binerek denize açıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükdere Eski İskele'de 7 Temmuz Perşembe günü saat 05.00 sıralarında 2 kişi, Serkan Türkmen'e ait olduğu öğrenilen balıkçı teknesine bindi. Tekneyle denize açılan kişiler, uzaklaştı. Sabah saatlerinde iskeleye giden Türkmen, teknesinin yerinde olmadığını görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 2 kişi iskele merdivenlerinden inerek bindikleri tekneyle köprü altından geçerek denize açılıyor.

Teknenin sahibi Serkan Türkmen "Bir arkadaşım aradı, 'Teknen burada değil, balıkta mısın' dedi. Hemen geldim, teknemin olmadığını görünce polise ihbarda bulundum. Polisler Balıkçılar Kooperatifi'nin kameralarına baktı. Sabaha karşı 2 kişi gelip tekneye biniyor. Köprünün altından denize çıkıp sonra da gözden kayboluyorlar. Yani tekne saat 04.00'te buradan balığa çıkıyor. Arkadaşlar da burada. Beni tanıdıkları halde, hiçbiri sormuyor" dedi.