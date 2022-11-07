Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa skandal tehdit: Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa skandal tehdit: Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım

07.11.2022 23:32

İstanbul Sarıyer'de bir İETT şoförü engelli kartı olmadan otobüse binmeye çalışan engelli vatandaşa dehşeti yaşattı. Tehdit ve hakaretler savuran İETT şoförü, "Geberteceğim seni" sözleriyle engelli adamın üzerine yürürken, araya girmeye çalışanları da umursamadı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

İstanbul Sarıyer'de bir İETT şoförü kabadayılığa soyunarak skandala imza attı. Engelli kartı olmadan otobüse binmeye çalışan engelli vatandaşa hakaretler yağdıran İETT şoförü bir de saldırmaya kalktı. Araya girenlere de tepki gösteren şoför tehdit ve küfürler savurdu. Skandala ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

"SENİ SAKAT BIRAKACAĞIM"

Görüntülerde şoförün, "Geberteceğim seni. Bak amca vuracağım seni sakat bırakacağım. Vermiş Allah belanı zaten. Yaşlı başlı demeyeceğim sıkacağım gırtlağını senin" dediği görüldü. Çevredeki vatandaşlar da şoföre, "Yazık ya yapma. Git kendini tedavi et" sözleriyle tepki gösterdi.

Bazı yolcular, plaka ve araç hattı bilgilerini alarak İETT'ye şikayette bulunacaklarını belirtti.

YORUMLAR
500
Sırp çete liderinin yakalandığı İstanbul'daki villada 3 ceset bulunduğu iddialarına emniyetten yanıt geldi Sırp çete liderinin yakalandığı İstanbul'daki villada 3 ceset bulunduğu iddialarına emniyetten yanıt geldi Mantardan ölümlerin yüzde 95'inden 'köygöçüren' sorumlu Mantardan ölümlerin yüzde 95'inden 'köygöçüren' sorumlu

Sarıyer, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa skandal tehdit: Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı yorumladı: Penaltı olmasa bu maç başka yere giderdi
23:11 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
22:59 Jorge Jesus'tan Rıza Çalımbay'a "Lucescu" göndermesi: Rakip, bizi durdurmak için çok faul yaptı ama biz buna alışığız
22:34 Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz
22:32 Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun takımları yenişemedi! Hatayspor ile Başakşehir maçında gol düellosu
22:09 Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi
22:05 ABD'de şaşkınlık yaratan olay! 56 yaşındaki babaanne, taşıyıcı annelik yaparak torununu dünyaya getirdi
20:39 Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal destek ödemesi müjdesi: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak
18:57 Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 00:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıyer'de İETT şoföründen engelli vatandaşa skandal tehdit: Geberteceğim seni, gırtlağını sıkacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement